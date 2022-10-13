МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром незначительно опускается, в том числе в ожидании данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. В Федрезерве заявили о преодолении пика инфляции в США

По состоянию на 8.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,4 доллара, или на 0,08%, до 1 676,1 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,06%, до 18,95 доллара за унцию.

Аналитики прогнозируют, что рост цен в США замедлился по итогам сентября до 8,1% с 8,3% месяцем ранее, об этом станет известно позже в четверг. Инфляция в стране с начала года не опускалась ниже 7,5%, при этом целевой уровень Федеральной резервной системы (ФРС) составляет 2%.

ФРС для борьбы с инфляцией повышает учетную ставку по итогам каждого из последних своих заседаний. Новые данные о динамике потребительских цен могут повлиять на ее политику в дальнейшем. В США предложили ограничить цену нефти из России до 60 долларов за баррель

"Асимметричный риск для индекса потребительских цен заключается в том, что рынок не готов увидеть большое снижение", — приводит агентство Bloomberg слова главы отдела стратегии по металлам MKS PAMP SA Ники Шилза (Nicky Shiels). Реакция после этого цен на драгоценные металлы и сырье будет зависеть от того, как на статистику отреагирует доллар, уточняет эксперт.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС США, которые отражаются на курсе доллара. Повышение ставки рефинансирования позитивно для американской валюты, что негативно для золота, поскольку в этом случае драгметалл становится менее доступным для покупки в другой валюте.