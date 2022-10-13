МОСКВА, 13 окт — ПРАЙМ. Медь в четверг утром несколько дешевеет, свидетельствуют данные торгов. Стоимость алюминия на Лондонской бирже резко выросла

По состоянию на 8.23 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,2%, до 3,4215 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,67%, до 7 545 долларов, алюминия — выросла на 3,09%, до 2 305 долларов, цинка — опустилась на 0,68%, до 2 908,5 доллара.

В целом трейдеры проявляют осторожность, оценивая перспективы спроса на этот вид промышленного металла.

Мировые рынки ждут данные по инфляции в США за сентябрь, что может дать подсказки по дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. Регулятор склонен повышать ставку, а это усиливает риски рецессии, что, в свою очередь, сдерживает ожидания по спросу.

Трейдеры продолжают следить и за ситуацией вокруг коронавируса в Китае, который является крупнейшим потребителем меди. Пекин продолжает придерживаться политики нулевой терпимости к вирусу, что создает риски в отношении спроса.