МОСКВА, 14 окт — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу поднимается, свидетельствуют данные торгов, в то время как рисковые настроения в целом царят на финансовых рынках. Доллар колеблется после выхода данных по инфляции в США

По состоянию на 8.01 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,58%, до 3,4805 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,37%, до 7 573 долларов, алюминия — выросла на 2,36%, до 2 359,5 доллара, цинка — опустилась на 0,26%, до 2 901 доллара.

С начала недели медь подорожала уже почти на 3%.

Стоимость меди увеличивается во многом за счет рисковых настроений трейдеров других рынков. Так, американские фондовые индексы подскочили накануне, на азиатских биржах в целом сейчас также рост.