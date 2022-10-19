МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром умеренно опускается на ожиданиях по ужесточению монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Евро дешевеет к доллару перед выходом данных об инфляции в еврозоне

По состоянию на 7.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 4,65 доллара, или на 0,28%, до 1 651,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,04%, до 18,593 доллара за унцию.

ФРС с начала года постоянно повышает учетную ставку, причем по итогам предыдущих трех заседаний повышение составило по 0,75 процентного пункта. Такие меры принимаются для борьбы с высокой инфляцией. Ужесточение монетарной политики в США укрепляет доллар и повышает доходность американских гособлигаций как альтернативу другим "надежным" активам, таким как золото.

По данным CME Group, 90% аналитиков прогнозируют повышение ставки ФРС в ноябре ещё на 0,75 п.п., до 3,75-4% годовых.

"Я склонен думать, что "ястребиные" настроения Федрезерва сейчас в значительной степени учтены в торгах. Тем не менее, вероятность для заметного краткосрочного роста цен на золото очень ограничена ввиду повышения ставок и по-прежнему крепкого доллара", — цитирует агентство Bloomberg слова управляющего директора Precious Metals Insights Ltd. Филипа Клапвейка (Philip Klapwijk).