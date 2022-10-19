МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду опускается, в то время как рынки не исключают, что перенос публикации макроэкономической статистики в Китае может свидетельствовать о том, что она окажется не столь хороша, и спрос на промышленные металлы в стране под вопросом, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля на Московской бирже снижается к доллару и юаню

По состоянию на 7.59 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,45%, до 3,3465 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца упала на 1,87%, до 7 421 доллара, алюминия — на 1,62%, до 2 193 долларов, цинка — опустилась на 0,1%, до 2 863,5 доллара.

В Китай, крупнейшем потребителе меди, статбюро накануне решило отложил публикацию макроэкономических данных, в том числе о промышленном производстве и ВВП. В эти дни в Пекине проходит Двадцатый съезд Компартии Китая (КПК) — с 16 по 22 октября. Поэтому некоторые аналитики объяснили такое решение текущей новостной повесткой, но не исключено, что дело здесь могло быть и в том, что сами данные отстают от позитивных ожиданий.