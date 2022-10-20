МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг слабо меняется после падения среды, закрепившись на отметке около 1 635 долларов за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо меняется к мировым валютам в ожидании статистики по США

По состоянию на 7.59 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,6 доллара, или на 0,16%, до 1 636,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,15%, до 18,387 доллара за унцию.

Днем ранее золото подешевело на 1,3%, отступив от уровня в 1 650 долларов, на фоне ожиданий ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Ожидается, что американский регулятор в ноябре поднимет ставку в шестой раз подряд, что позитивно для доллара и негативно для золота, которое в этом случае становится менее доступными для покупки в другой валюте.

Рынки в целом уходят от риска, продолжая опасаться рецессии в мире на фоне повышения ставок мировыми ЦБ для борьбы с инфляцией. В этой ситуации более надежным активом выступает доллар, а роль драгоценного металла как актива-убежища и инфляционного хеджа ослабла.