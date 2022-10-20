МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг утром несколько растет после падения в среду на 1,3%, вызванного укреплением доллара, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает после слов Байдена о снижении ее запасов в США

По состоянию на 8.24 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,48%, до 3,3405 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). В среду металл подешевел на 1,3%, во вторник — на 1,6%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,46%, до 7 386,5 доллара, алюминия — на 1,03%, до 2 170,5 доллара, цинка — выросла на 1,24%, до 2 899 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в среду вырос на 0,76%, до почти 113 пунктов. Более дорогой доллар делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте.

Такая динамика связана с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит повышать ставку прежними темпами, что поддерживает доллар. В то же время ужесточение монетарной политики мировыми ЦБ усиливает опасения по поводу рецессии в мире, что негативно для перспектив спроса.