МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром несколько опускается, в то время как с приближением ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в том числе укрепляется доллар, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабо укрепляется к другим основным валютам

По состоянию на 7.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 11,45 доллара, или на 0,7%, до 1 625,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,12%, до 18,48 доллара за унцию.

Основное внимание финансовых рынков мира, к которым во многом относятся и рынки драгметаллов, обращено к дальнейшей политике Федрезерва США. Согласно данным, которые приводит CME Group, 98% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС повысит учётную ставку снова на 0,75 процентного пункта, теперь до 3,75-4% годовых.

Негативно на золото может влиять укрепляющийся в свете этого доллар. Его курс сейчас растёт по отношению к другим основным мировым валютам, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 113,04 пункта.

Более дорогой доллар снижает спрос на золото, которое в этом случае становится менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.