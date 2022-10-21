МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу снижается на фоне удорожания американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Рынки следят за сигналами ФРС США по монетарной политике. Доллар слабо укрепляется к другим основным валютам

По состоянию на 7.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,14%, до 3,3942 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,36%, до 7 560,5 доллара, алюминия — на 1,8%, до 2 209,5 доллара, цинка — на 2,24%, до 2964 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,16%, до 113,06 пункта. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте.

Основным фактором, который влияет на торги пятницы, остается приближение ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и планы американского регулятора по ключевой ставке. Согласно данным CME Group, 98% экспертов ожидают повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.

Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что негативно для цен на сырье. В то же время повышение ставок мировыми центробанками для борьбы с инфляцией вызывает опасения рецессии в мире, что отражается на перспективах спроса.