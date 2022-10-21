Стоимость меди снизилась до 3,3942 доллара за фунт на фоне удорожания американской валюты
МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу снижается на фоне удорожания американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Рынки следят за сигналами ФРС США по монетарной политике.
По состоянию на 7.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,14%, до 3,3942 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,36%, до 7 560,5 доллара, алюминия — на 1,8%, до 2 209,5 доллара, цинка — на 2,24%, до 2964 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,16%, до 113,06 пункта. Дорогой доллар делает сырьевые товары, включая медь, менее доступными для покупки в другой валюте.
Основным фактором, который влияет на торги пятницы, остается приближение ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и планы американского регулятора по ключевой ставке. Согласно данным CME Group, 98% экспертов ожидают повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых.
Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что негативно для цен на сырье. В то же время повышение ставок мировыми центробанками для борьбы с инфляцией вызывает опасения рецессии в мире, что отражается на перспективах спроса.
https://1prime.ru/commodities/20221021/838536920.html