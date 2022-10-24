МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается после двух торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов. Медь дешевеет на укреплении доллара

По состоянию на 9.10 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 3,4595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,84%, до 7624 долларов, алюминия – снизилась на 0,16%, до 2206 долларов, цинка — на 1,21%, до 2928 долларов.

За предыдущие две торговые сессии медь подорожала более чем на 4%, а за всю предыдущую неделю — на 1,5%.

Трейдеры также оценивают статистику из Китая, согласно которой ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, аналитики ожидали увеличения на 3,4%. Экспорт КНР за первые три квартала этого года вырос на 12,5%, импорт – на 4,1%. Безработица в сентябре выросла до 5,5% с 5,3% месяцем ранее.