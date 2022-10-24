Цены на медь падают после двух дней роста в ходе торговой сессии понедельника
МОСКВА, 24 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром снижается после двух торговых сессий роста, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.10 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,72%, до 3,4595 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,84%, до 7624 долларов, алюминия – снизилась на 0,16%, до 2206 долларов, цинка — на 1,21%, до 2928 долларов.
За предыдущие две торговые сессии медь подорожала более чем на 4%, а за всю предыдущую неделю — на 1,5%.
Трейдеры также оценивают статистику из Китая, согласно которой ВВП страны в третьем квартале вырос на 3,9% в годовом выражении, аналитики ожидали увеличения на 3,4%. Экспорт КНР за первые три квартала этого года вырос на 12,5%, импорт – на 4,1%. Безработица в сентябре выросла до 5,5% с 5,3% месяцем ранее.
https://1prime.ru/commodities/20221024/838560810.html