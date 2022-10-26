МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром умеренно растет, пока рынки все еще находятся в ожидании предстоящих шагов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, а доходность государственных американских облигаций несколько снижается, следует из данных торгов.

Производство цветных металлов

Золото дорожает на снижении курса доллара

По состоянию на 8.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,35 доллара, или на 0,31%, до 1 663,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,8%, до 19,503 доллара за унцию.

Рынки в последние дни пребывают в ожидании дальнейших действий от Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 91,7% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 4,08% с уровня прошлого закрытия в 4,11%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, то есть доходность бумаг и цена драгметалла, как правило, имеют разнонаправленную динамику.