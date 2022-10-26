МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром умеренно растет, пока рынки все еще находятся в ожидании предстоящих шагов от Федеральной резервной системы (ФРС) США, а доходность государственных американских облигаций несколько снижается, следует из данных торгов. Золото дорожает на снижении курса доллара

По состоянию на 8.55 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 5,35 доллара, или на 0,31%, до 1 663,35 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,8%, до 19,503 доллара за унцию.

Рынки в последние дни пребывают в ожидании дальнейших действий от Федеральной резервной системы США. По данным CME Group, 91,7% экспертов прогнозируют, что в ноябре ФРС снова повысит учетную ставку на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых.

Кроме того, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) снижается до 4,08% с уровня прошлого закрытия в 4,11%. Гособлигации США — альтернативное золоту направление "безопасных" инвестиций, поэтому котировки этих двух активов, то есть доходность бумаг и цена драгметалла, как правило, имеют разнонаправленную динамику.