МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду растет после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,69%, до 3,4268 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,44%, до 7523 долларов, алюминия – выросла на 1,84%, до 2215 долларов, цинка – упала на 1,79%, до 2905 долларов.
Цены на медь перешли к росту в среду после падения более чем на 2% за две предыдущие торговые сессии. Негативной динамике могло способствовать снижение индексов китайских фондовых рынков, наблюдавшееся в понедельник и вторник, в то время как Китай — крупный импортер промышленных металлов.