МОСКВА, 26 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду растет после двух торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов. Цены на медь снижаются второй день подряд

По состоянию на 9.11 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,69%, до 3,4268 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,44%, до 7523 долларов, алюминия – выросла на 1,84%, до 2215 долларов, цинка – упала на 1,79%, до 2905 долларов.

Цены на медь перешли к росту в среду после падения более чем на 2% за две предыдущие торговые сессии. Негативной динамике могло способствовать снижение индексов китайских фондовых рынков, наблюдавшееся в понедельник и вторник, в то время как Китай — крупный импортер промышленных металлов.