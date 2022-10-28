Котировки цветных металлов снижаются в Азии на укреплении доллара в ходе торгов пятницы
МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Котировки меди и других цветных металлов снизились в пятницу в Азии на фоне укрепления доллара США и опасений относительно того, что увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в Китае негативно отразится на спросе.
Доллар продолжил расти после укрепления накануне, что поумерило привлекательность цветных металлов для держателей иных валют.
Власти многих городов Китая удваивают усилия по борьбе с Covid-19, ужесточая карантинные меры, чтобы сдержать новые вспышки коронавирусной инфекции.
Трехмесячные фьючерсы на медь на LME около 01.51 по Гринвичу снизились на 0,9%, до 7694 долларов за тонну. Наиболее активно торгующиеся декабрьские контракты на медь на SHFE упали на 0,2%, до 63 360 юаней (8762,88 доллара) за тонну.
Цены на алюминий на LME упали на 1,9%, до 2244 долларов за тонну, олово потеряло 1,1%, до 18480 долларов, цинк подешевел на 1%, до 2913 долларов, а свинец торговался с понижением на 0,2%, по 1861 доллару.
Сокращение производства в Европе на фоне энергетического кризиса и низкий уровень запасов оказывали поддержку котировкам цинка в последние 12 месяцев, но замедление мировой экономической активности и спроса в настоящий момент являются более весомым фактором, оказывающим понижательное давление на цены на этот металл.
https://1prime.ru/commodities/20221028/838621472.html