МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Котировки меди и других цветных металлов снизились в пятницу в Азии на фоне укрепления доллара США и опасений относительно того, что увеличение числа новых случаев заражения коронавирусом в Китае негативно отразится на спросе. Цены на медь стабилизировались после резкого роста

Доллар продолжил расти после укрепления накануне, что поумерило привлекательность цветных металлов для держателей иных валют.

Власти многих городов Китая удваивают усилия по борьбе с Covid-19, ужесточая карантинные меры, чтобы сдержать новые вспышки коронавирусной инфекции.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME около 01.51 по Гринвичу снизились на 0,9%, до 7694 долларов за тонну. Наиболее активно торгующиеся декабрьские контракты на медь на SHFE упали на 0,2%, до 63 360 юаней (8762,88 доллара) за тонну.

Цены на алюминий на LME упали на 1,9%, до 2244 долларов за тонну, олово потеряло 1,1%, до 18480 долларов, цинк подешевел на 1%, до 2913 долларов, а свинец торговался с понижением на 0,2%, по 1861 доллару.

Сокращение производства в Европе на фоне энергетического кризиса и низкий уровень запасов оказывали поддержку котировкам цинка в последние 12 месяцев, но замедление мировой экономической активности и спроса в настоящий момент являются более весомым фактором, оказывающим понижательное давление на цены на этот металл.