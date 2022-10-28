МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Стоимость меди в пятницу утром опускается почти на 2%, свидетельствуют данные торгов. Стоимость золота остается стабильной в ожидании решений ФРС

По состоянию на 9.49 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,94%, до 3,4598 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,35%, до 7764,5 доллара, алюминия – на 2,03%, до 2287,5 доллара, цинка – на 0,22%, до 2942 долларов.

Медь дешевеет второй день подряд после роста сразу на 4% в среду. При этом, несмотря на некоторую волатильность, с начала недели этот промышленный металл потерял лишь 0,4%.

Негативным фактором для котировок меди в пятницу может быть падение на китайских рынках, поскольку КНР является одним из крупнейших потребителей металла. Фондовые индексы страны теряют 2,4-3,8%.