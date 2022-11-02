МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-октября 2022 года упал на 44,1% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 23,61 тонны, по серебру – вырос почти вдвое — до 54,6 тонны (+90,3%), сообщает Московская биржа. Власти Молдавии выделили средства на аудит долга перед "Газпромом"

В денежном выражении на Московской бирже в январе-октябре 2022 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 90,2 миллиарда рублей против 172,6 миллиарда рублей в январе-октябре годом ранее, в том числе объем торгов в октябре 2022 года составил 13,1 миллиарда рублей – 3,2 тонны золотом, и 4,5 тонны серебром (на 200 миллионов рублей).

В прошлом году на Московской бирже было заключено сделок с золотом (48,5 тонны; рост в 3,8 раза) и серебром (40,2 тонны; +30,8%) на общую сумму 209,2 миллиарда рублей против 56,105 миллиарда рублей в 2020 году. В 2019 году было заключено сделок с золотом и серебром на 39,3 миллиарда рублей. В 2018 году — на 102 миллиарда рублей. В 2017 году — на сумму более 115,7 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской Бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской Биржи.