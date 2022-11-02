МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером демонстрирует слабую динамику, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают завершения очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитики прогнозируют рост цен на золото в следующем году

По состоянию на 19.25 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,1 доллара, или на 0,01%, до 1 649,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,53%, до 19,562 доллара за унцию.

По данным CME Group, 91% аналитиков ожидают повышения учетной ставки ФРС снова на 0,75 процентного пункта, до 3,75-4% годовых, остальные допускают повышение на 0,5 процентного пункта.

При этом в декабре многие эксперты допускают замедление темпов этого повышения. Так, 51,6% аналитиков ждут ставку регулятора на отметке 4,25-4,5%, 43,7% — на уровне 4,5-4,75%.

"Даже слегка "голубиная" позиция ФРС может вызвать ралли в золоте, в результате которого оно сможет протестировать максимумы прошлой недели — даже 1 700 долларов за тройскую унцию", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам (Craig Erlam).