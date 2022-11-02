МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото увеличивается в среду вечером на 1%, темпы роста ускорились после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. ФРС США четвертый раз подряд повысила ставку — на 75 базисных пунктов

По состоянию на 21.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 17 долларов, или на 1,03%, до 1666,7 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,19% — до 19,902 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дорожало на 0,16%, а серебро дешевело на 0,17%.

ДОХОДНОСТИ ГОСОБЛИГАЦИЙ США

Показатель доходности десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) слегка ускорил снижение после публикации решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 21.20 мск уменьшалась на 5,1 базисного пункта — до 4,001% с уровня прошлого закрытия в 4,052%, до объявления решения ФРС показатель находился на уровне в 4,028%.

Доходность тридцатилетних US Treasuries снижалась на 1,5 базисного пункта — до 4,11% против уровня закрытия в 4,125%. До публикации итогов заседания ФРС показатель составлял 4,08%.

ФРС США по итогам ноябрьского заседания ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов, до уровня 3,75-4% годовых. Показатель находится на максимуме с 2007 года.

Следующее заседание ФРС США пройдет 13-14 декабря.