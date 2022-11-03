МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером снижается, рынки реагируют на повышение учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов. Котировки золота снижаются на фоне укрепления доллара США

По состоянию на 19.10 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 20,2 доллара, или на 1,22%, до 1 629,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,13%, до 19,372 доллара за унцию.

В среду Федрезерв ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до отметки в 3,75-4% годовых. Регулятор повысил ставку такими темпами в четвертый раз подряд. ФРС отметила, что дальнейшее повышение ставки будет уместно. Традиционно повышение ставки поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и обеспечивает снижение цены на этот драгоценный металл.

"Действия ФРС приводят к болезненным последствиям для золота, поскольку председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что ставки будут значительно выше", — сказал порталу MarketWatch старший рыночный аналитик Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).