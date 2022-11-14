МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается, следует из данных торгов. Сдерживает котировки драгоценного металла удорожание доллара после заявлений Федрезерва о намерении придерживаться ужесточения монетарной политики. Доллар укрепляется к мировым валютам

По состоянию на 7.58 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижался на 4,85 доллара, или на 0,27%, до 1 764,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,39%, до 21,582 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,56%, до 106,89 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для его покупки в другой валюте.

Укрепление доллара связано с "ястребиными" комментариями ФРС о ставке. В понедельник представитель ФРС Кристофер Уоллер заявил, что ставка продолжит оставаться высокой и повышаться, пока регулятор не увидит у инфляции устойчивой динамики снижения к целевой отметке в 2%. США намерены ввести санкции против "сети", закупающей технологии для России

Заявления последовали после статистики об очередном замедлении инфляции в США: в октябре рост потребительских цен замедлился до 7,7% с 8%, что оказалось ниже прогноза. Такие данные усилили ожидание того, что ФРС ослабит темпы повышения с 75 базисных пунктов до 50 базисных пунктов в декабре. Инфляция замедлилась четвертый месяц подряд, при этом с начала года не опускалась ниже 7,5%, а выше целевой отметки находится устойчиво с марта 2021 года.

Золото чувствительно к сигналам по ставке от ФРС, так как они отражаются на курсе доллара, влияющем на стоимость драгоценного металла. "Ястребиные" комментарии регулятора усилили ожидания по жесткой монетарной политике, что позитивно для доллара и негативно для золота.