МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник опускается на 1%, свидетельствуют данные торгов. Сдерживает цену на промышленный металл укрепление доллара после "ястребиных" комментариев Федрезерва. Доллар укрепляется к мировым валютам

По состоянию на 8.00 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,07% — до 3,8935 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,67% — до 8 492,5 доллара, алюминия — на 5,87%, до 2 463,5 доллара, цинка — на 4,87%, до 3 024,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,53%, до 106,86 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при их покупке в другой валюте.

Ранее в ноябре представитель Федеральной резервной системы (ФРС) США Кристофер Уоллер заявил, что ставка продолжит оставаться высокой и повышаться, пока регулятор не увидит у инфляции устойчивой динамики снижения к целевой отметке в 2%. На прошлой неделе статистика показала, что годовая инфляция в США в октябре замедлилась четвертый месяц подряд — до 7,7% с 8,2% в сентябре и после пиковых 9,1% в июне.