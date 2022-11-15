МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром уменьшается, следует из данных торгов. Укрепление доллара сдерживает спрос на драгоценный металл. Доллар укрепляется в ожидании повышения ставки Федрезерва

По состоянию на 8.08 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижался на 1,75 доллара, или на 0,1%, до 1 775,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,12%, до 22,14 доллара за унцию.

Доллар при этом дорожает к иене на 0,28%, до 140,26 иены за доллар. Укрепление доллара делает золото менее доступным для его покупки в другой валюте.

Внимание рынков сохраняется вокруг монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Рынки в основном ожидают, что в декабре регулятор в очередной раз поднимет ставку — теперь уже на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого ставка была повышена четыре раза подряд на 75 базисных пунктов.

Ожидания по замедлению темпов повышения связаны с данными о замедлении годовой инфляции в США в октябре. При этом представитель ФРС ранее вновь подчеркнул намерение регулятора держать ставки высокими для борьбы с высокой инфляцией.

Золото чувствительно к сигналам от ФРС, так как они отражаются на курсе доллара, который влияет на стоимость драгоценного металла.