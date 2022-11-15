МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник поднимается, свидетельствуют данные торгов. Новости об ослаблении карантина в Китае поддержали ожидания вокруг спроса. В Китае сообщили о росте объема промышленного производства

По состоянию на 8.16 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,42% — до 3,8555 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 1,38% — до 8 375 долларов, алюминия — на 0,45%, до 2 452,5 доллара, цинка — выросла на 3,54%, до 3 131,5 доллара.

Основное внимание трейдеров обращено к новостям о том, что Китай несколько ослабил карантинные ограничения вопреки росту случаев заражения коронавирусом. Такие новости укрепили ожидания по экономике страны, что позитивно отражается и на прогнозах по спросу на медь. Китай является крупнейшим потребителем этого промышленного металла.

Медь дорожает вопреки слабой статистике по промпроизводству в КНР. Так, в октябре объем промышленного производства в стране вырос на 5% в годовом выражении при прогнозе роста на 5,2%.