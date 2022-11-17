МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Медь дешевеет второй день подряд, в четверг котировки опускаются на 1%, свидетельствуют данные торгов. При этом доллар укрепляется к другим мировым валютам. Стоимость золота снизилась на укреплении доллара

По состоянию на 7.50 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,1% — до 3,7157 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подешевела на 1,2%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,99% — до 8 293,5 доллара, алюминия — на 0,94%, до 2 412 долларов, цинка — на 1,86%, до 3 053,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 106,46 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте.