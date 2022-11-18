МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Мировой спрос на серебро в этом году, вероятно, увеличится на 16%, до 1,21 млрд унций. В результате дефицит этого металла достигнет максимума за несколько десятилетий. Об этом в четверг сообщили в Институте серебра. "Золотое безумие". Названы причины взрывного спроса на драгметаллы

Спрос на серебро со стороны промышленных потребителей, производителей ювелирных изделий и посуды, а также спрос на серебряные слитки и монеты со стороны розничных инвесторов в этом году, вероятно, достигнет рекордных максимумов, прогнозируют в Институте серебра.

Потребление серебра со стороны производителей автомобилей возросло, поскольку в транспортных средствах используется все больше электроники. Между тем на автомобильный сектор приходится лишь 5% от совокупного спроса на серебро. На производство солнечных батарей приходится примерно 10% от совокупного спроса.

Спрос на серебро в Индии в 2022 году увеличился почти в два раза, поскольку потребители воспользовались низкими ценами, чтобы восполнить запасы, которые снизились в 2020 и 2021 годах.

Объем запасов серебра в биржевых фондах (ETF) сократился, в результате чего больше металла поступило на рынки. Между тем в Институте серебра не учитывают спрос со стороны ETF в качестве потребления физического металла, поскольку они закупают только слитки и не перерабатывают их.

В Институте серебра прогнозируют, что в этом году дефицит на рынке серебра составит 194 млн унций против 48 млн унций в 2021 году.

В следующем году спрос, вероятно, сократится, отметил Филип Ньюмэн из консалтинговой компании Metals Focus, которая подготовила данные для Института серебра.

"Пополнение запасов в Индии может продолжиться и в 2023 году, однако в один момент оно сойдет на нет, — подчеркнул он. — Спрос в 2023 году может быть высоким, однако он, вероятно, окажется ниже показателей 2022 года".

Ньюмэн ожидает высокого спроса со стороны производителей солнечных панелей и автомобилей в ближайшие годы. Также может сохраняться дефицит предложения серебра, однако он не будет столь сильным, как в 2022 году.

Объем запасов серебра в хранилищах в Лондоне и Нью-Йорке, отслеживаемых COMEX и Лондонской ассоциацией рынка драгоценных металлов (LBMA), в этом году сократился примерно на 370 млн унций, или на 25%.

Тем не менее Ньюмэн говорит, что предложение серебра по-прежнему достаточное. "Объем запасов по-прежнему значительный, — добавил он. — Я не думаю, что об этом стоит беспокоиться".

За истекший период этого года цены на серебро упали примерно на 10%, до 21 доллара за унцию. Институциональные инвесторы продавали серебро на фоне роста доходности казначейских облигаций и укрепления доллара США.