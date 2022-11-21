МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром опускается, пока рынки, как и неделей ранее, ждут повышения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США в декабре, свидетельствуют данные торгов. Курс рубля снижается к доллару, но растет к евро и юаню

По состоянию на 8.17 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 6,65 доллара, или на 0,38%, до 1 747,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 1,05%, до 20,777 доллара за унцию.

Трейдеры продолжать проявлять осторожность, оценивая перспективы монетарной политики в США. Большинство аналитиков ожидают в декабре очередного повышения учетной ставки. Ужесточение монетарной политики негативно для стоимости золота.

Это уже привело к некоторому удешевлению золота — на 0,42% за прошлую неделю на Comex.

Также на рынок сейчас влияет некоторое укрепление доллара по отношению к другим основным мировым валютам, которое делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.