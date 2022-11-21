МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром опускается, продолжая тенденцию ноября, свидетельствуют данные торгов. Цена на медь сохраняет стабильность в ходе пятничных торгов

По состоянию на 9.03 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,51%, до 3,6215 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца также сократилась — на 0,42%, до 8 076 доллара; цена алюминия там при этом выросла на 1,63%, до 2 430 долларов, а цинка — на 1,47%, до 3 031 доллара за тонну.

Медь продолжает дешеветь уже третью неделю подряд. И за две недели стоимость декабрьского фьючерса на медь на бирже Comex понизилась на 7,75%.