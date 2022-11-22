МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди во вторник утром поднимается, свидетельствуют данные торгов. Удешевление американской валюты поддерживает цену на промышленный металл. Доллар снижается после укрепления накануне

По состоянию на 8.02 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,36% — до 3,594 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подешевела на 1,7%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 2,42% — до 7 880,5 доллара, алюминия — на 2,1%, до 2 379 долларов, цинка — на 4,12%, до 2 906 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,25%, до 107,57 пункта. Удешевление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Днем ранее на рынках наблюдалась заметная волатильность. Так, доллар укрепился к мировым валютам в среднем на 1%, что сдержало цены на сырьевые товары, в том числе медь. Во вторник доллар и медь показывают обратную динамику.