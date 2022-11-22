МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером слабо растет, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на ослабление доллара и снижение доходности гособлигаций США. В Китае сообщили о рекордных поставках российского золота в страну

По состоянию на 19.52 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 2,25 доллара, или на 0,13% — до 1 741,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,82% — до 21,043 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают, что в декабре Федеральная резервная система (ФРС) США будет замедлять темпы повышения учетной ставки. По данным CME Group, 75,8% аналитиков ожидают повышения учетной ставки на 50 базисных пунктов после 75 пунктов в ноябре. Сигналы от Федрезерва влияют на курс доллара, что отражается и на стоимости золота.

Трейдеры также продолжают ожидать публикации протокола ноябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США в среду. В документе могут содержаться подсказки по поводу того, какие меры регулятор в дальнейшем планирует принимать, также протокол может содержать больше деталей по поводу экономических прогнозов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,36%, до 107,45 пункта. Ослабление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,771% с 3,832% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.