Золото слабо дешевеет в ожидании публикации протокола заседания ФРС США
МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром несколько опускается, в то время как внимание обращено в том числе на публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,35 доллара, или на 0,31%, до 1 734,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,49% — до 20,945 доллара за унцию.
Рынки продолжают ждать публикации протокола заседания Федрезерва. В документе регулятор может дать больше подсказок по поводу монетарной политики и экономических прогнозов.
По данным CME Group, 76% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки Федрезервом в декабре до 4,25-4,5% годовых с текущего уровня в 3,75-4%. Остальные аналитики допускают более сильное повышение, до 4,5-4,75%.
Золото чувствительно к сигналам от ФСР, так как это влияет на доллар, от которого зависят котировки драгоценного металла. Жёсткая монетарная политика позитивна для доллара, что делает золото менее доступным для обладателей другой валюты.
https://1prime.ru/commodities/20221123/838917986.html