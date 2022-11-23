МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром несколько опускается, в то время как внимание обращено в том числе на публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США позднее в среду, следует из данных торгов. Цены на золото растут на ослаблении доллара во вторник

По состоянию на 7.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,35 доллара, или на 0,31%, до 1 734,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,49% — до 20,945 доллара за унцию.

Рынки продолжают ждать публикации протокола заседания Федрезерва. В документе регулятор может дать больше подсказок по поводу монетарной политики и экономических прогнозов.

По данным CME Group, 76% аналитиков прогнозируют повышение учётной ставки Федрезервом в декабре до 4,25-4,5% годовых с текущего уровня в 3,75-4%. Остальные аналитики допускают более сильное повышение, до 4,5-4,75%.

Золото чувствительно к сигналам от ФСР, так как это влияет на доллар, от которого зависят котировки драгоценного металла. Жёсткая монетарная политика позитивна для доллара, что делает золото менее доступным для обладателей другой валюты.