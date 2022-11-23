МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь опускается в среду, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры продолжают оценивать перспективы спроса на фоне ситуации с коронавирусом в Китае. СМИ: Россия поставила в Китай рекордное количество золота

По состоянию на 8.05 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,59% — до 3,5995 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,68% — до 8 013 долларов, алюминия — на 2,1%, до 2 429 долларов, цинка — на 0,29%, до 2 914,5 доллара.

Опасения по поводу ужесточения карантина в Китае продолжают сказываться на прогнозах спроса на медь, поскольку КНР является крупнейшим потребителем этого промышленного металла.

В стране по-прежнему наблюдается высокий уровень заражений коронавирусом, что усиливает риски ужесточения карантина. Такая ситуация может отразиться на экономике страны. Ранее стало известно, что в связи с новой вспышкой заболевания массовое ПЦР-тестирование на COVID-19 со среды проведут в городе Чэнду китайской юго-западной провинции Сычуань.