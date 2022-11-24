МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Медь в четверг утром умеренно дорожает, свидетельствуют данные торгов.

Килограммовый слиток золота высшей пробы

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По состоянию на 7.47 мск декабрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожает на 0,27% — до 3,653 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,1%, до 8 005 долларов, алюминия — на 1,32%, до 2 397 долларов, цинка — на 0,27%, до 2 906,5 доллара.

Поэтому сегодня может произойти некоторая коррекция цен при в целом негативных настроениях на рынках, которые продолжают следить за ситуацией в Китае — крупнейшем потребителе этого промышленного металла.

В среду был установлен суточный рекорд по числу заразившихся ковидом в стране: более 31 тысячи, больше всего новых случаев было выявлено в южной провинции Гуандун, столице Пекине и городе Чунцине.

Рынки опасаются, что Китай может ужесточить карантинные ограничения, что скажется на перспективах экономики страны и понизит спрос на медь.