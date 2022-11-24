МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в четверг вечером растет, свидетельствуют данные торгов. Рынки реагируют на публикацию протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Цены на золото поднялись в район семидневного максимума

По состоянию на 19.44 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 11,2 доллара, или на 0,64%, до 1 756,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,75% — до 21,527 доллара за унцию.

В среду вечером Федрезерв опубликовал протокол своего ноябрьского заседания. В документе указывалось, что регулятор считает целесообразным скорое замедление темпов повышения учетной ставки. По данным CME Group, 75,8% аналитиков прогнозируют новое повышение в декабре на 50 базисных пунктов после повышения на 75 пунктов в ноябре.

Смягчение монетарной политики негативно влияет на курс доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускается на 0,2%, до 105,87 пункта. Чем дешевле американская валюта, тем дороже золото, так как оно становится доступнее для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,689% с 3,709% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.