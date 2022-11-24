МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Мировой рынок меди может столкнуться со значительным дефицитом в размере почти 8 млн тонн через 10 лет, так как темпы роста спроса будут опережать темпы роста добычи. Об этом в четверг заявил глава чилийской компании Codelco, являющейся крупнейшим производителем меди в мире. Минэнерго объяснило причины роста розничных цен на дизель в России

Выступая в Сингапуре в рамках Asia Copper Week, Максимо Пачеко, председатель совета управляющих Codelco, подчеркнул, что в краткосрочной перспективе на рынке меди будет наблюдаться избыток предложения. Причиной этого станет разработка новых проектов в Чили, Демократической Республике Конго, Перу и Тибете. Однако в среднесрочной перспективе темпы спроса превысят предложение.

"Учитывая, что добыча на некоторых месторождениях сворачивается, а другие проекты находятся в стадии развертывания, — сказал он. — Согласно оценкам, дефицит может достичь почти 8 млн тонн через 10 лет".

Чили, крупнейший в мире производитель меди, ежегодно добывает 5,6 млн тонн данного металла, добавил он.

Переход на зеленую энергетику, необходимый для борьбы с изменениями климата, приведет к росту спроса на медь с ежегодных 25 млн тонн до уровня выше 31 млн тонн в 2032 году, отметил Пачеко.

Окно возможностей для наращивания предложения "будет очень коротким" по сравнению со временем, которое потребуется для разработки новых проектов, отмечает он.

"Если (своевременного) запуска новых добывающих проектов не будет, дисбаланс между спросом и предложением начнет ощущаться со второй половины этого десятилетия, в 2026 году", — считает Пачеко.