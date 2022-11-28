МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром несколько опускается, следует из данных торгов. На фоне проходящих в Китае протестов американская валюта получила поддержку, что негативно для цены на драгоценный металл. Доллар дорожает к евро на опасениях вокруг рецессии

По состоянию на 8.02 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 3,15 доллара, или на 0,18%, до 1 750,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,76% — до 21,267 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,36%, до 106,34 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки драгоценного металла в другой валюте.

Внимание рынков обращено в сторону КНР. На фоне ужесточения карантинных ограничений в стране проходят протесты, в том числе в Шанхае и Пекине. Китай регистрирует рекордное число новых суточных заражений четвертый день подряд — в субботу было выявлено 39 791 новый случай заражения.

Традиционно более надежный доллар получил поддержку на фоне опасений по поводу Китая, так как карантинные ограничения в стране негативно отражаются на экономических перспективах, и рынки опасаются рецессии.