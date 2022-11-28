МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник падает на 1,8%, свидетельствуют данные торгов. Проходящие в Китае протесты из-за карантинных ограничений влияют на ожидания по спросу на металл, сдерживает котировки и укрепление доллара. "Это не санкции". Названы риски для экономики России в 2023 году

По состоянию на 8.09 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 1,83% — до 3,564 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,41%, до 8 008 долларов, алюминия — на 0,21%, до 2 362,5 доллара, цинка — поднялась на 0,09%, до 2 920,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,33%, до 106,31 пункта. Удорожание доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными для покупки в другой валюте. На фоне дорогого доллара и опасений по спросу также дешевеет нефть — на 3%. Спекулянты ставят на "темную лошадку" вместо доллара

В ряде городов Китая, в том числе Пекине и Шанхае, проходят протесты в связи с ужесточением карантинных ограничений. Усиление антиковидных мер следует после нескольких дней обновления рекорда по суточным заражениям COVID-19 в стране.

Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому опасения по поводу экономики, особенно из-за политики Пекина по нулевой терпимости к коронавирусу, сдерживают прогнозы по спросу на этот вид промышленного металла.