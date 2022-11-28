МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатского-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в пятницу из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Китае, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. FT: в Евросоюзе осудили идею Польши о потолке цен на российскую нефть

По состоянию на 8.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 1,25%, до 3063,19 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,92%, до 1965,9 пункта; гонконгский Hang Seng Index опускается на 2,2%, до 17186 пунктов. Южнокорейский KOSPI уменьшается на 1,18%, до 2409,03 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,42%, до 7229,1 пункта, японский индекс Nikkei 225 — на 0,56%, до 28125,5 пункта.

Инвесторы обеспокоены ситуацией с коронавирусом в Китае. В субботу в стране было выявлено уже 39 791 новый случай заболевания, что стало новым рекордом.

Китай почти с самого начала пандемии коронавируса придерживался политики нулевой терпимости к вирусу, китайский противоэпидемиологический контроль по-прежнему остается одним из самых строгих в мире. 24 ноября были ужесточены ограничительные меры в ряде крупнейших городов Китая, включая Пекин и Шанхай, люди теперь вынуждены ежедневно проходить ПЦР-тестирование.

В воскресенье в центре Пекина прошла демонстрация против ковидных ограничений с участием нескольких сотен человек.

"Настроения ухудшились на фоне растущих волнений по всему Китаю… Протесты такого масштаба редки для страны и вызывают много неопределенностей", — цитирует агентство Франс Пресс аналитика SPI Asset Management Стивена Иннеса (Stephen Innes).