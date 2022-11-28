КАИР, 28 ноя — ПРАЙМ. Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) выставило на торги 12 тысяч тонн российской пшеницы и заключило 18 контрактов на ее покупку в ходе первого дня торгов на египетской товарной бирже, говорится в релизе министерства снабжения и внутренней торговли страны. Пошлина на экспорт пшеницы вырастет с 30 ноября

Египетская товарная биржа заработала 27 ноября, ее директор Ибрагим Ашмауи заявлял местным СМИ накануне открытия, что биржа начнет торги с российской пшеницы.

"Египетское агентство по закупкам продовольствия выставило на товарной бирже 12 тысяч тонн импортированной российской пшеницы на продажу частным предприятиям по цене 9750 египетских фунтов за тонну (около 400 долларов США — ред). Заключено 18 контрактов на покупку", — сообщило министерство в понедельник по итогам первого дня торгов.

Согласно релизу, всего было получено 28 запросов на покупку российского зерна общим объемом почти в 20 тысяч тонн — на 65% больше выставленной на продажу партии. Следующая торговая сессия откроется в среду, 30 ноября.