МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается, рынки обеспокоены протестами против антиковидных мер в Китае, следует из данных торгов и комментариев эксперта. Цены на золото снизились на фоне отскока доллара

По состоянию на 19.31 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,75 доллара, или на 0,67%, до 1 742,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 2,19% — до 20,96 доллара за унцию.

Жители многомиллионного китайского города Шанхай, расположенного на востоке страны, в воскресенье вышли на демонстрацию против политики жестких антиковидных ограничений, проводимой китайскими властями. Трейдеры опасаются, что это негативно отразится как на состоянии экономики КНР, так и на мировой экономике в целом. На этом фоне золото дешевеет в условиях роста популярности другого "надежного" актива — доллара США.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,28%, до 106,25 пункта. Укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки драгоценного металла в другой валюте.

"Начало торговой недели проходит неспокойно, поскольку в Китае проходят протесты из-за жесткой политики "нулевого ковида", — сказал порталу MarketWatch старший аналитик Kitco Metals Джим Выкофф (Jim Wyckoff).