Фьючерсы на медь выросли в цене до 3,68 доллара за фунт на ослаблении американской валюты
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди растет на 2% во вторник, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара поддерживает котировки промышленного металла.
По состоянию на 8.00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,24% — до 3,6805 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,61%, до 7 959 долларов, алюминия — осталась на уровне в 2 362,5 доллара, цинка — поднялась на 0,56%, до 2 937 долларов.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,46%, до 106,19 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.