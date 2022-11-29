МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди растет на 2% во вторник, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара поддерживает котировки промышленного металла. Доллар дешевеет на ожиданиях статистики по ВВП США

По состоянию на 8.00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 2,24% — до 3,6805 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца сократилась на 0,61%, до 7 959 долларов, алюминия — осталась на уровне в 2 362,5 доллара, цинка — поднялась на 0,56%, до 2 937 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,46%, до 106,19 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.