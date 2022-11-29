МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром поднимается, следует из данных торгов. Ослабление американской валюты поддерживает котировки драгоценного металла, рынки ожидают статистику по экономике США. Доллар дешевеет на ожиданиях статистики по ВВП США

По состоянию на 8.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 12,35 доллара, или на 0,71%, до 1 752,65 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 2,01% — до 21,335 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,5%, до 106,15 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки драгоценного металла в другой валюте.

Важным событием недели является статистика по ВВП США, которая будет опубликована в среду. Аналитики полагают, что оценка роста экономики страны будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами), первая оценка предполагала рост на 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Статистика может дать подсказку о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор может в декабре в очередной раз повысить ставку. По данным CME Group, 68% экспертов прогнозируют замедление темпов повышения — до 50 базисных пунктов (4,25-4,5%) после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые отражаются на долларе.