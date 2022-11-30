Золото торгуется чуть выше $1750 за тройскую унцию на фоне удешевления доллара
МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром поднимается, закрепившись выше 1750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов.
Удешевление доллара поддерживает котировки драгметалла. Рынки также ожидают статистики по ВВП США и выступления главы ФРС.
По состоянию на 7.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,2 доллара, или на 0,3%, до 1 753,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,03% — до 21,21 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 106,59 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.
Главными событиями среды являются статистика по ВВП США, а также выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Аналитики полагают, что оценка роста экономики страны будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.
Вечером в среду, после публикации статистики, Пауэлл выступит с экономическими прогнозами, комментариями по инфляции и рынку труда. Рынки надеются услышать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.
Очередное заседание ФРС состоится в середине декабря. Рынки ожидают, что регулятор замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые влияют на курс доллара.
https://1prime.ru/commodities/20221130/838998263.html