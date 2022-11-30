МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром поднимается, закрепившись выше 1750 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Цены на золото растут на фоне снижения доллара

Удешевление доллара поддерживает котировки драгметалла. Рынки также ожидают статистики по ВВП США и выступления главы ФРС.

По состоянию на 7.37 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,2 доллара, или на 0,3%, до 1 753,6 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,03% — до 21,21 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,22%, до 106,59 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Главными событиями среды являются статистика по ВВП США, а также выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Аналитики полагают, что оценка роста экономики страны будет улучшена до 2,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) с первой оценки в 2,6%. Во втором квартале ВВП США снизился на 0,6% в пересчете на год.

Вечером в среду, после публикации статистики, Пауэлл выступит с экономическими прогнозами, комментариями по инфляции и рынку труда. Рынки надеются услышать подсказки по дальнейшей монетарной политике регулятора.

Очередное заседание ФРС состоится в середине декабря. Рынки ожидают, что регулятор замедлит темпы повышения ставки до 50 базисных пунктов после четырех повышений на 75 базисных пунктов. Золото чувствительно к сигналам от ФРС, которые влияют на курс доллара.