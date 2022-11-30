МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду незначительно растет, свидетельствуют данные торгов. Медь дорожает на ослаблении доллара

Позитивным фактором для рынка меди является ослабление доллара, а негативным – слабая статистика по промышленности Китая.

По состоянию на 7.42 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,1% — до 3,65 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,99%, до 8 037,5 доллара, алюминия — на 0,72%, до 2 379,5 доллара, цинка — снизилась на 0,09%, до 2 934,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,22%, до 106,59 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Рост при этом сдерживается негативной статистикой из Китая, который является крупнейшим потребителем этого промышленного металла. В ноябре индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая снизился до 48 пунктов с 49,2 в октябре. Прогноз составлял 49 пунктов.