МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром поднимается, закрепившись выше 1 790 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Котировки поддерживает ослабление доллара и ожидание замедления повышения ставки Федрезервом. Стоимость доллара падает относительно основных мировых валют

По состоянию на 8.02 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 33,15 доллара, или на 1,88%, до 1 793,05 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожал на 3,44% — до 22,53 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,35%, до 105,58 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Рынки обращают внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который днем ранее подтвердил целесообразность замедления повышения ключевой ставки. По данным CME Group, 79% экспертов ожидают повышения ставки в декабре на 50 базисных пунктов, до 4,25-4,5% годовых. До этого регулятор четыре раза подряд повышал ставку на 75 базисных пунктов.

Сигналы от ФРС по монетарной политике влияют на котировки золота, так как решения по ставке отражаются на курсе доллара, к которому чувствительна стоимость драгоценного металла.