МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость меди в среду поднимается, свидетельствуют данные торгов. Влияют на торги ослабление доллара, статистика по Китаю и ожидания касательно коронавирусных ограничений в стране. Стоимость доллара падает относительно основных мировых валют

По состоянию на 8.24 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 1,18% — до 3,782 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 2,51%, до 8 239 долларов, алюминия — на 4,12%, до 2 477,5 доллара, цинка — на 3,51%, до 3 037,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) понижался на 0,37%, до 105,56 пункта. Днем ранее индекс сократился на 0,9%. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Рынки обращают внимание на комментарии главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, который в среду отметил целесообразность замедления повышения ключевой ставки. Его слова сдержали курс доллара, что позитивно для сырьевых товаров.

В то же время трейдеры оценивают статистику по КНР. Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая, по данным делового издания Caixin, вырос в ноябре до 49,4 пункта с уровня октября в 49,2 пункта. Аналитики прогнозировали снижение до 48,9 пункта. Китай является крупнейшим потребителем меди, поэтому данные по производству и экономические перспективы в целом отражаются на ожиданиях спроса на медь.

В то же время инвесторы надеются на то, что Китай ослабит свою политику "нулевой терпимости" к коронавирусу. Ранее вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к дальнейшей оптимизации антиковидных мер после того, как в минувшие выходные в нескольких крупных городах страны прошли протесты.