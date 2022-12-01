МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость алюминия на Лондонской бирже поднималась выше 2500 долларов за тонну впервые с 28 июня, следует из данных торгов. Эксперты предрекли дефицит предложения на рынке платины в 2023 году

На Лондонской бирже металлов (LME) по состоянию на 11.21 стоимость тонны алюминия росла на 0,52%, до 2490 долларов. Ранее в ходе торгов четверга стоимость поднималась выше 2500 долларов за тонну.

Рост котировок продолжает третью торговую сессию подряд. За это время стоимость металла выросла на 5,7%.

Рост цен также наблюдается на рынке меди и никеля. Оптимизм инвесторов связан с ожиданиями ослабления антиковидных мер Китае, который является крупнейшим импортером металлов. В среду вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань призвала к дальнейшей оптимизации антиковидных мер после того, как в минувшие выходные в нескольких крупных городах страны прошли протесты.