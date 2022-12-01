МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Фьючерсы на пшеницу на CBOT в среду выросли по итогам второй сессии подряд. Инвесторы закрывали короткие позиции перед концом месяца. Кроме того, поддержку ценам оказали надежды на то, что Китай ослабит антиковидные меры. Названы основные бенефициары зерновой сделки

Тем не менее за ноябрь пшеница резко снизилась в цене на фоне возросшей конкуренции со стороны поставщиков из Причерноморья.

Соя также выросла в цене, достигнув 2-месячного максимума, на фоне оптимизма относительно возможного ослабления политики нулевой терпимости к коронавирусу в Китае. Кроме того, Минсельхоз США сообщил о продаже 136 000 тонн сои Китаю с поставкой в 2022-2023 маркетинговом году.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT закрылись ростом на 1,8%, по 7,95 1/2 доллара за бушель.

"Рост цен на пшеницу прежде всего связан с корректировкой позиций в конце месяца", — говорит Карл Зецер, аналитик Agrivisor. По его словам, с технической точки зрения пшеница на CBOT выглядела перепроданной.

Беспокойство относительно засухи в регионах выращивания пшеницы в США и Аргентине были нивелированы обильным урожаем в Канаде и улучшением перспектив производства в Австралии, добавил он.

Доля посевов озимой пшеницы в "хорошем" или "превосходном" состоянии в США на отчетной неделе увеличилась на 2 процентных пункта, до 34%. Об этом говорится в последнем за 2022 год отчете Минсельхоза США о ходе полевых работ, опубликованном во вторник. Тем не менее состояние посевов озимой пшеницы оказалось худшим за последние 10 лет. ООН предложила выделить рекордную сумму на гуманитарные нужды

Между тем фьючерсы на сою завершили сессию с повышением на 0,7%, по 14,69 1/2 доллара за бушель.

Кукуруза снизилась в цене на 0,4%, до 6,67 доллара за бушель, на опасениях относительно сокращения экспортного спроса. Также давление на цены оказала фиксация прибыли инвестменеджерами, отметил Зецер.

За ноябрь пшеница упала в цене на 9,8%, соя прибавила 3,5%, а кукуруза потеряла 3,5%.

Власти китайского города Гуанчжоу в среду ослабили карантинные меры в ряде районов на фоне протестов.

Потенциал роста цен на пшеницу на CBOT ограничен из-за низких цен на пшеницу из Причерноморья.