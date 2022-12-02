МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Цена на золото незначительно снижается в пятницу утром, закрепившись выше 1810 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. Днем ранее золото подорожало на 3,5% из-за ослабления доллара. Золото дорожает на три процента

По состоянию на 7.34 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,5 доллара, или на 0,25%, до 1 810,7 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,08% — до 22,823 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее упал на 1,1%, до 104,73 пункта. В пятницу показатель в целом стабилен. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Ослабление американской валюты связано с ожиданиями некоторого смягчения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Если по итогам предыдущих четырех заседаний ФРС повышала ставку на 75 базисных пунктов, то в декабре большинство экспертов прогнозируют повышение лишь на 50 базисных пунктов — до 4,25-4,5% годовых.