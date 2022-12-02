Цена на медь умеренно снижается после скачка на 2% днем ранее
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром умеренно снижается после скачка на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара способствовало удорожанию промышленного металла.
По состоянию на 7.40 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,33% — до 3,784 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подорожала на 2,1%.
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18%, до 8 336 долларов, алюминия — на 0,3%, до 2 485 долларов, цинка — на 1,38%, до 3 079,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее упал на 1,1%, до 104,73 пункта. В пятницу показатель в целом стабилен. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
Удешевление доллара было связано с ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) США в декабре замедлит повышение ключевой ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка по итогам декабрьского заседания может составить 4,25-4,5% годовых.
https://1prime.ru/commodities/20221202/839029773.html