МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу утром умеренно снижается после скачка на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Ослабление доллара способствовало удорожанию промышленного металла. Медь дорожает на ослаблении доллара

По состоянию на 7.40 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,33% — до 3,784 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Днем ранее медь подорожала на 2,1%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,18%, до 8 336 долларов, алюминия — на 0,3%, до 2 485 долларов, цинка — на 1,38%, до 3 079,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) днем ранее упал на 1,1%, до 104,73 пункта. В пятницу показатель в целом стабилен. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Удешевление доллара было связано с ожиданиями, что Федеральная резервная система (ФРС) США в декабре замедлит повышение ключевой ставки с 75 до 50 базисных пунктов. Таким образом, ставка по итогам декабрьского заседания может составить 4,25-4,5% годовых.