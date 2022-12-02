МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Физический спрос на золото в Индии на этой неделе оказался под давлением на фоне повышения цен. Между тем в Китае, являющемся крупнейшим потребителем золота в мире, премии снизились, поскольку карантинные ограничения оказали давление на спрос. В Совфеде хотят ограничить наценку на продажу золота банками физлицам

Цены на золото в Индии поднялись до 53 462 рупий за 10 грамм, максимума с середины апреля. Мировые спот-цены на золото превысили 1800 долларов за унцию.

"Рынок замер. Никто не хочет покупать (золото) по таким ценам. Покупатели занимают выжидательную позицию и наблюдают за тем, будет ли это ралли устойчивым", — отметил дилер в Мумбае.

Золото в Индии на этой неделе можно было купить с дисконтом примерно в 18 долларов за унцию по сравнению с официальными ценами на внутреннем рынке, включающими импортную пошлину и налог с продаж в размере 15% и 3% соответственно. На прошлой неделе дисконт составлял 21 доллар.

Между тем предложение старых ювелирных изделий и монет в последние несколько дней возросло, поскольку потребители хотят заработать на повышении цен, отметил дилер на рынке золота из Ченная.

В Китае золото можно было купить с премией в 2-12 долларов за унцию по сравнению с международными спот-ценами. На прошлой неделе премия составляла 10-15 долларов за унцию.

"Спрос может застопориться, если (эпидемиологическая) ситуация выйдет из-под контроля", — предположил Бернард Син, региональный руководитель подразделения Greater China, входящее в MKS PAMP.

По его словам, крупного притока золота в страну не ожидается, новостей о дополнительных квотах на импорт не поступало.

Согласно сообщениям источников Reuters, власти Китая в ближайшие дни объявят о смягчении карантинных мер.

В Гонконге золото можно было купить как с дисконтом в 2 доллара за унцию, так и с премией в 2,50 доллара за унцию. В Сингапуре металл торговался с премией в 1,50-2,50 доллара.

"В Сингапуре премии остаются высокими из-за задержки поставок, которая спровоцировала небольшую нехватку предложения", — отметил Брайан Лэн из GoldSilver Central.

В Японии золото можно было купить с премией в 0,50 доллара.