МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Первые биржевые торги углем состоятся в январе-феврале 2023 года, в качестве эксперимента их предлагается проводить раз в неделю, сообщила Федеральная антимонопольная служба РФ. ФАС предложила новым регионам механизм контроля цен на социальные продукты

"Первые биржевые торги углем состоятся в январе-феврале 2023 года", — говорится в сообщении в Telegram-канале ФАС со ссылкой на итоги решения первого заседания биржевого комитета по углю ведомства.

Сейчас проводится техническая подготовка всех участников процесса. В декабре компаниям необходимо пройти регистрацию и сертификацию на бирже, уточняется в сообщении.

ФАС России в качестве эксперимента предлагает проводить торги один раз в неделю. После получения первых результатов регулярность продаж может быть пересмотрена.

В ноябре был зарегистрирован совместный приказ ФАС и Минэнерго РФ. Он установил норматив продаж углем на бирже 10% для каждой марки энергоресурса Д и ДГ. Документ распространяется на компании, которые занимают доминирующее положение на рынке.